UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: A Milli Takımımızın yeri değişmedi

19 Eylül 2024 13:30 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:32

FIFA eylül ayı dünya sıralamasını duyurdu. A Milli Futbol Takımımızın, 26. basamaktaki yeri değişmedi. İşte sıralama...

FIFA​'nın resmi internet sitesinden eylül ayı dünya sıralaması​ duyuruldu.

A MİLLİ TAKIM'IN YERİ DEĞİŞMEDİ

Sıralamada Arjantin​ liderliğini sürdürürken, ilk 15 ülkenin yeri değişmedi. A Milli Futbol Takımı'nın sırlamasında da değişiklik olmadı. Milliler, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.

FIFA eylül ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1889,02 puan

2 - Fransa: 1851,92 puan

3 - İspanya: 1836,42 puan

4 - İngiltere: 1817,28 puan

5 - Brezilya: 1772,02 puan

6 - Belçika: 1768,14 puan

7 - Hollanda: 1759,95 puan

8 - Portekiz: 1752,14 puan

9 - Kolombiya: 1738,72 puan

10 - İtalya: 1726,31 puan