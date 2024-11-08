UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İki galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi sonrası yeni sıralama

08 Kasım 2024 06:49 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 06:50

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin Avrupa arenasında çıktığı maçların ardından güncellendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerini devirdiği haftada, Başakşehir de Kopenhag ile berabere kaldı. Tek yenilgimiz ise Fenerbahçe ile geldi. Bu sonuçların ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. İşte detaylar...

UEFA ülke puanı sıralaması açısından Türk takımları için önemli bir hafta daha geride kaldı. 4 temsilcimizin Avrupa arenasında çıktığ maçların ardından sıralama güncellendi. Türkiye, sıralamada hemen üstünde yer alan Çekya’yı yakalamaya çalışırken altıda yer alan Norveç, Avusturya, Yunanistan gibi ülkelerle de arayı açmaya çalışıyor. İşte, 2024-2025 UEFA ülke puanı sıralaması.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Avrupa bu hafta 4 temsilcimizin mücadelelerini tamamlandı. Beşiktaş, evinde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Galatasaray İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2 ile geçti. Başakşehir de Danimarka deplasmanında Kopenhag'a 2-2'lik skorla kafa tuttu. Haftanın tek üzücü sonucu ise Hollanda'da AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'den geldi.

Bu müsabakaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha güncellendi. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını 39.300'e yükseltti. 10. sıradaki yerini koruyan Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla yine 9. basamakta yer buldu.

2024-2025 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI