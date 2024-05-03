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03 May 2024 19:55 - Güncelleme : 03 May 2024 19:56

UEFA'dan EURO 2024 öncesi radikal karar

UEFA, EURO 2024 için takımların kadrosunda bulunabilecek oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkartıldığını duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
UEFA&#039;dan EURO 2024 öncesi radikal karar

UEFA, EURO 2024 için kadroda bulunabilecek maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını açıkladı.

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda A Milli Futbol Takımımız da boy gösterecek.

KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 7 HAZİRAN

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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