03 May 2024 19:55 - Güncelleme : 03 May 2024 19:56
UEFA'dan EURO 2024 öncesi radikal karar
UEFA, EURO 2024 için takımların kadrosunda bulunabilecek oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkartıldığını duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
UEFA, EURO 2024 için kadroda bulunabilecek maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını açıkladı.
EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda A Milli Futbol Takımımız da boy gösterecek.
KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 7 HAZİRAN
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com