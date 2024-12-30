UEFA'dan Okan Buruk'a prestijli davet! Jose Mourinho es geçildi

30 Aralık 2024 11:13 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA tarafından düzenlenecek Elit Teknik Direktörler toplantısına davet edildi.

Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​'ın başında geride kalan maçlar sonunda 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik eld ederek rekor kıran Teknik Direktör Okan Buruk​'un başarılarına Avrupa futbolunun patronu UEFA​ da kayıtsız kalmadı. Başarılı teknik adam, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı.

ANCELOTTI, GUARDIOLA VE DİĞERLERİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Okan Buruk söz konusu organizasyonda Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti ve Manchester City menajeri Pep Guardiola başta olmak üzere Avrupa ve dünya futbolunun önemli teknik adamlarıyla birlikte yer alacak.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde düzenlenecek forumda Avrupa'da görev yapan üst sınıf teknik adamlar, birbirleriyle fikir alışverişine girerek, güncel konular hakkında görüşlerini paylaşacak. Aynı zamanda oyun kuralları, hakemler, yönetmelikler ve organizasyon yapısı gibi başlıklar üzerinde durulacak.

EN SON FATİH TERİM DAVET ALMIŞTI

UEFA tarafından 18. kez düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'nda 2020 yılında şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında olan Fatih Terim de davet edilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise daha önce çok kez katıldığı bu prestijli organizasyona bu kez davet almadı.