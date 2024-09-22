UEFA'dan skandal hata! Beşiktaş çağrıda bulundu

22 Eylül 2024 13:26 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:44

UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı için stadyum bilgisinde bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı kulübün İngilizce hesabı bu yanlıştan dönülmesi için UEFA'ya çağrı yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak. UEFA'DAN SKANDAL HATA! UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt karşılaşması için stadyum bilgisine Şenol Güneş Spor Kompleksi yazdı. Bu skandal hata fark edilmesiyle sosyal medyada gündem oldu. BEŞİKTAŞ ÇAĞRI YAPTI Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce hesabından bir paylaşım yaparak Beşiktaş, Frankfurt maçı için stadyum isminin yanlış yazıldığını ve UEFA'dan düzeltme talep edildiğini açıkladı. "DERHAL DÜZELTİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ" Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "2026 Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını daha önce duyurduğunuz gibi, Beşiktaş Stadyumu veya Süper Lig maçları için Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin, derhal düzeltilmesini rica ediyoruz. " denildi. İlgili Haberler Son dakika! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! Hasan Arat: "Beşiktaş doğru yolda"