UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı çeyrek finale koydular

04 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:35

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son 8 takım arasına adını yazdıran Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Ancak UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfası skandal bir hataya imza attı.

TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA'YI ÇEYREK FİNALDE GÖSTERDİLER!

UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi.

Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın eşleştirildiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken hata kısa bir süre sonra düzeltildi.

İNGİLİZCE HESABI HATA YAPMADI

UEFA'nın varsayılan olarak kullandığı İngilizce sayfasında ise bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde ülkelere ve eşleşmelere doğru şekilde yer verildi.