Uğurcan Çakır'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

15 May 2024 19:38 - Güncelleme : 15 May 2024 19:40

A Milli Takım ve Tranzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce menajerini değiştirdi.

Yeni temsilcisi menajer William D'avila, Çakır'ın kulüpten ayrılabileceğini açıkladı.

"GALATASARAY'LA KONUŞMADIM"

Radyospor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 40 karşılaşmasında kalesinde 49 gol gördü ve 12 maçta da kalesini gole kapattı.

28 yaşındaki tecrübeli kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona eriyor.