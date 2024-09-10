Uluslar Ligi'nde Rum provokasyonu! Cevabı 4 yiyerek aldılar

10 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:34

Güney Kıbrıs'ın sahasında Kosova'yı ağırladığı UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup maçı Rum provokasyonuna sahne oldu. "Kosova, Sırp'tır" ve "Kıbrıs, Yunan'dır" pankartları açan Rumlara, Kosova, sahada 4-0'lık galibiyetle cevap verdi.

Rumlar, Kıbrıs üzerindeki mesnetsiz egemenlik iddiaları bu kez futbol sahalarına taşındı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta oynanan Güney Kıbrıs - Kosova müsabakasını izleyen Rum taraftarların tribünlere kışkırtıcı pankartlar asması krize yol açtı.

MURİÇ VE ARKADAŞLARI MAÇI DURDURDU

Rum taraftarlar tribünlerde "Kosova, Sırp'tır" ve "Kıbrıs, Yunan'dır" yazılı pankartlar açarken, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Vedat Muriç başta olmak üzere Kosovalı futbolcular, pankartlara tepki göstererek maçı durdurdu. Oyuncuların kenara çekilmesinin ardından stat görevlileri "Kosova Sırp'tır" pankartını kısa sürede indirdi. Ancak Kıbrıs Yunan'dır pankartı maç boyunca asılı kalmaya devam etti.

Gergin bir atmosferde oynanan karşılaşma ise Kosova'nın 4-0'lık üstünlüğüyle noktalanırken galibiyeti getiren goller, 9 ve 21'de Vedat Muriç, 48'de Albion Rrahmani ile 55'te Lumbardh Dellova'dan geldi. Grupta Kosova puanını 3'e çıkarırken Kıbrıs Rum Kesimi 3 puanda kaldı.

KIBRIS MESELESİNE EMSAL OLARAK GÖRÜYORLAR

17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova, ABD, NATO ve AB, tarafından tanınmıştı. Rusya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, İspanya ve Azerbaycan ise bağımsızlığa karşı çıkmıştı.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın bağımsızlığa karşı çıkmasının altında, Kosova'nın, KKTC için emsal teşkil etmesi fikri yatıyordu.

Ada'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuruyeti'nin varlığını kabul etmeyen Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan, iki devletli çözüm önerisine şiddetle karşı çıkıyor.