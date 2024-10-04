Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
2025 Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarında Letonya ve Norveç ile karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger'de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazar günü saat 22.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)
Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)
Forvet: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH)