Ümit Milliler Karadağ'la berabere kaldı!

Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 berabere kaldı. y-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak.

Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 81. dakikada Baran Ali Gezek attı.

SIRADA ARNAVUTLUK VAR

Karadağ'ın golünü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic kaydetti. Ay-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Arnavutluk ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.