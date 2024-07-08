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Nicolas Anelka, Ümraniyespor'dan ayrıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 18:42 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:52
Nicolas Anelka, Ümraniyespor&#039;dan ayrıldı!

1. Lig takımı Ümraniyespor'un CEO görevini idare ettiği Fransız Nicolas Anelka takımdan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a geçtiğimiz sezon CEO adı altında takımda görev alan Fransız eski golcü Nicolas Anelka takımdan ayrıldığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Anelka'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı:

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TUNCAY ŞANLI'YI GETİRMİŞTİ

Anelka, sezon başında Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği takım arkadaşı olan Tuncay Şanlı'yı takımın başına teknik direktör olarak getirmişti.

Nicolas Anelka ve Tuncay Şanlı, Ümraniyespor'da buluştu- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

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Kaynak: tgrthaber.com
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