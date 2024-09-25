Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sona erdirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:12
Belçika takımı Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı temsilcimiz Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bitirdi.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika takımı Union Saint-Gilloise, karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı.
Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.
Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki antrenman, toplantıyla başladı.
Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com