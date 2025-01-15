Ünlü futbolcu yasadışı bahisten gözaltına alındı! Bilerek sarı kart görüyormuş

15 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:23

Yasadışı bahis futbolu vurmaya devam ediyor. Yeni skandal La Liga ekibi Sevilla'da patlak verdi İşte detaylar...

Yasadışı bahis dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Skandallar zincirine yeni halka İspanya​'da eklendi. La Liga​ ekibi Sevilla​'da forma giyen 22 yaşındaki Kike Salas'ın yasadışı bahisten gelir sağlamak için maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ortaya çıktı.

İLK İFADESİNİ VERDİ

El Confidencial'de yer alan habere göre, Salas'ın maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve çevresine bu şekilde para kazandırdığı belirlendi. Ulusal Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Salas hakkındaki dolandırıcılık suçlaması Moron de la Frontera'daki bir mahkeme tarafından ele alınmaya başlandı.

Sulh hakimi önünde ifade veren Salas'ın daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara katılmaya başladığı belirtildi.

7 SARI SARTA İNCELEME

İspanyol spor gazetesi Marca ise LaLiga yönetiminin de davada müşteki sıfatıyla davacı olmayı talep edeceğini yazdı. Haberde ayrıca polisin Sevilla'nın geçen sezon oynadığı son maçların incelemeye alındığı belirtildi.

O dönemde Avrupa kupalarında ya da ligde herhangi bir iddiası kalmayan İspanyol ekibinde stoper mevkiinde forma giyen Salas'ın La Liga'nın 30 ve 38. haftaları arasında, birçok maçın son anlarında en az yedi sarı kart gördüğü ve sezonun o döneminde en çok sarı kart gören LaLiga oyuncusu olduğu belirtildi.