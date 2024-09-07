Uruguay Milli Takımı ile son maçına çıkan Luis Suarez gözyaşlarıyla veda etti!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:42
Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez, Paraguay ile oynanan karşılaşmayla milli takım kariyerini noktaladı. Maçın bitiş düdüğüyle duygusal anlar yaşan yıldız futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Paraguay, Centenario Stadyumu'ndaki oynanan maçta golsüz berabere kaldı.
LUİS SUAREZ'DEN MİLLİ TAKIMA VEDA
Bu müsabakayla birlikte Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, milli takıma veda etti.
Mücadelede 90 dakikada forma giyen Suarez, maçın ardından düzenlenen törenle emekli oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Deneyimli futbolcu duygusal anların yaşandığı töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 69 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elbette her zaman unutulmaz bir oyuncu ve milli takımı çok iyi temsil etti