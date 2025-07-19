Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Validen şehrin takımına destek çağrısı: Antrenmanı izleyip '31 yıllık hasretle' mesajı verdi!

Muş Valisi Avni Çakır, 31 yıl sonra TFF 2. Lig’e yükselen Muşspor’un antrenmanını izledi, takımın başarısını kutladı ve şehri birlik içinde destek olmaya çağırdı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Validen şehrin takımına destek çağrısı: Antrenmanı izleyip '31 yıllık hasretle' mesajı verdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 04:17
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 04:54

Valisi Avni Çakır, 31 yıl aradan sonra (TFF) 2. Lig’e yükselen Muşspor’un antrenmanını 1071 Sultan Alparslan Kompleksi’ndeki Muş Şehir Stadyumu’nda takip etti. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, Teknik Direktör Fatih Çardak ve futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, takımın başarısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, oyunculara tatlı ikram ederek moral verdi.

VALİDEN MUŞSSPOR'A İLGİ

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, Muşspor’un 31 yıl aradan sonra ’e yükselmesinin, şehrin spor tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Çakır, "Muş, gerçekten de çok büyük bir iş başardı. Netice burası 120 bin nüfuslu, Doğu Anadolu’da mütevazı bir şehir. Yani üçüncü ligde, şampiyonluğu kucaklayacak bir takım oluşturmak ve ikinci ligde de kesinlikle şu an Muşspor, ikinci ligde de daha sezon başlamadan bile iddialı takımlar arasına girdi" dedi.

Muş halkının spora olan düşkünlüğünü ve şehirdeki spor kültürünü önemsediğini belirten Çakır, "Muş bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve sporcuları çok seviyor. Şehir dışarıdaki algının ötesinde; burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla her alanda çok ciddi bir aşama kaydetti" ifadelerini kullandı. Dışarıdan gelen sporcuların da şehirde rahat ettiğine dikkat çeken Çakır, bürokratlar olarak takımın arkasında güçlü bir birlik ve beraberlik oluşturduklarını anlatarak, "Fatih başkan bizden bir kuruş para istemedi. Biz de yağmur, çamur demeden stattaki yerimizi aldık. Bir şampiyonluk sadece parayla olmaz. Futbolcu ve seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi gerekir. Muş bunu başardı" dedi.

Final maçındaki atmosferi anlatan Vali Çakır, "Maç başlamadan biz kazanmıştık aslında. 15-20 bin kişilik müthiş coşkulu taraftarıyla, kulüp başkanıyla, milletvekiliyle ve bürokratlarıyla sahadaydı. Rakip Balıkesirspor ise birinci lig tecrübesi yaşamış çok büyük ve kaliteli bir takım. Ama psikolojik olarak biz çok güçlüydük ve bu kenetlenme, şampiyonluğu getirdi" ifadelerini kullandı. Ancak işin bundan sonra daha da zorlaştığını vurgulayan Vali Çakır, "2. Lig, üst ve çok daha zorlu bir lig. Muşspor, geçen yılki oyunun üzerine mutlaka çıkmalı. Destekler kesinlikle artırılmalı ve fedakarlıklar başlamalı" dedi.

Finansal açıdan güçlü bir takım oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Çakır, "Yönetim geçen yıl işin altından kalktı ancak bu yıl taraftarlar ve Muşlular olarak hepimizin destek vermesi gerekiyor. Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı" çağrısında bulundu.
Son olarak bir seferberlik başlatacaklarını açıklayan Vali Çakır, "Buradan bir nebze de olsa takımın yükünü alırsak, Muşspor üst liglere çok rahat çıkabilir. İnşallah topyekun bir çalışma olacak ve Muşlular da desteğini verecek" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!
ETİKETLER
#muş
#spor
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Tff 2. Lig
#Muşspor
#Muşspor
#Muş Valisi
#Spor Kulübü
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.