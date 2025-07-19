Validen şehrin takımına destek çağrısı: Antrenmanı izleyip '31 yıllık hasretle' mesajı verdi!

Muş Valisi Avni Çakır, 31 yıl aradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’e yükselen Muşspor’un antrenmanını 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi’ndeki Muş Şehir Stadyumu’nda takip etti. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, Teknik Direktör Fatih Çardak ve futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, takımın başarısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, oyunculara tatlı ikram ederek moral verdi.

VALİDEN MUŞSSPOR'A İLGİ

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, Muşspor’un 31 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselmesinin, şehrin spor tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Çakır, "Muş, gerçekten de çok büyük bir iş başardı. Netice burası 120 bin nüfuslu, Doğu Anadolu’da mütevazı bir şehir. Yani üçüncü ligde, şampiyonluğu kucaklayacak bir takım oluşturmak ve ikinci ligde de kesinlikle şu an Muşspor, ikinci ligde de daha sezon başlamadan bile iddialı takımlar arasına girdi" dedi.



Muş halkının spora olan düşkünlüğünü ve şehirdeki spor kültürünü önemsediğini belirten Çakır, "Muş bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve sporcuları çok seviyor. Şehir dışarıdaki algının ötesinde; burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla her alanda çok ciddi bir aşama kaydetti" ifadelerini kullandı. Dışarıdan gelen sporcuların da şehirde rahat ettiğine dikkat çeken Çakır, bürokratlar olarak takımın arkasında güçlü bir birlik ve beraberlik oluşturduklarını anlatarak, "Fatih başkan bizden bir kuruş para istemedi. Biz de yağmur, çamur demeden stattaki yerimizi aldık. Bir şampiyonluk sadece parayla olmaz. Futbolcu ve seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi gerekir. Muş bunu başardı" dedi.



Final maçındaki atmosferi anlatan Vali Çakır, "Maç başlamadan biz kazanmıştık aslında. 15-20 bin kişilik müthiş coşkulu taraftarıyla, kulüp başkanıyla, milletvekiliyle ve bürokratlarıyla sahadaydı. Rakip Balıkesirspor ise birinci lig tecrübesi yaşamış çok büyük ve kaliteli bir takım. Ama psikolojik olarak biz çok güçlüydük ve bu kenetlenme, şampiyonluğu getirdi" ifadelerini kullandı. Ancak işin bundan sonra daha da zorlaştığını vurgulayan Vali Çakır, "2. Lig, üst ve çok daha zorlu bir lig. Muşspor, geçen yılki oyunun üzerine mutlaka çıkmalı. Destekler kesinlikle artırılmalı ve fedakarlıklar başlamalı" dedi.



Finansal açıdan güçlü bir takım oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Çakır, "Yönetim geçen yıl işin altından kalktı ancak bu yıl taraftarlar ve Muşlular olarak hepimizin destek vermesi gerekiyor. Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı" çağrısında bulundu.

Son olarak bir seferberlik başlatacaklarını açıklayan Vali Çakır, "Buradan bir nebze de olsa takımın yükünü alırsak, Muşspor üst liglere çok rahat çıkabilir. İnşallah topyekun bir çalışma olacak ve Muşlular da desteğini verecek" dedi.