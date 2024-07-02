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Van Bronckhorst ve Samet Aybaba siyah-beyazlı milli futbolcularla görüntülü konuştu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:19

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya maçında başarı diledi.

A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam 22.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak.

VAN BRONCKHORST VE SAMET AYBABA BAŞARI DİLEDİ

Kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da milli takım kadrosunda yer alan Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü aradı.

İkili Avusturya maçında milli futbolculara başarılar diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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