Van Bronckhorst'tan 4-0’lık Ajax mağlubiyetinin ardından hayal kırıklığı: Bunu beklemiyordum

27 Eylül 2024 02:49 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 02:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 4-0’lık Ajax mağlubiyetinin ardından açıklamada bulundu. Hayal kırıklığı yaşayan Bronckhorst, “Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçında Beşiktaş​, deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax’a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst​ basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kötü oynadıklarını ve maçın erken bittiğinin altını çizen Giovanni van Bronckhorst, “Biz çok kötüydük, onlar da çok iyiydi. Hiç iyi pozisyonumuz olmadı. Çok kötü bir maç oynadık. Ajax​'a tehlike oluşturamadık. Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax'a hediye verdik. Ajax, çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. 55. dakikada aslında maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum” diye konuştu.

“SONUÇ İYİ DEĞİLDİ, BU DA BENİM SORUMLULUĞUM”

Kadro tercihi ve futbolcuların performanslarına dair açıklamalarda da bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "İyi bir kadromuz var. Mustafa​, en önemli oyuncularımızdan biri. Rotasyon da yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı. Gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı 45 dakika oynaması onun için büyük bir deneyim. Bunun faydasını göreceğini söyledim. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi. Ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. Oyuncuların nasıl hissettiğine bakıyoruz. Immobile'yi oynatmamaya karar verdim. Arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum. Rafa Silva'yı da dinlendirmek için çıkardım çünkü bir sonraki maçı düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.