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Vanspor'da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:44
Vanspor&#039;da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

Vanspor FK, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Verdiği emekler ve katkılarından dolayı Tahsin Tam ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Vanspor'da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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