VAR sistemi tarih oluyor, yeni teknoloji geliyor! Şartlı itiraz hakkı ve dahası

13 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:01

FIFA, VAR teknolojisinin ardından futbola yeni bir teknoloji eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlere, maç sırasında pozisyonlara itiraz etme hakkı tanıyan Futbol Video Desteği (FVS) sisteminin daha geniş kapsamlı denenmesi amacıyla, FIFA’nın Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile görüşeceği bildirildi.

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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Futbol Video Desteği’nin (FVS) deneme sürecine devam edildiğini ve IFAB ile bu konuyu ele alacaklarını açıkladı.

COLLINA: İLK DENEMELER OLUMLU

ESPN’e konuşan Collina, VAR’a alternatif bir sistem olarak öne çıkan FVS’nin ilk denemelerinden olumlu sonuçlar aldıklarını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Collina, “Deneme sürecinin henüz başındayız. FIFA U20 ve U17 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki denemeler dikkatle analiz edilecek, ancak şu ana kadar olumsuz bir geri bildirimle karşılaşmadık.” dedi.

TOP IFAB'DA OLACAK

Collina ayrıca, FIFA’nın bu konudaki raporunu IFAB’a sunacağını belirterek, “FIFA bir rapor hazırlayacak ve daha geniş çaplı denemeler yapılmasını talep edecek. Bazı FIFA üyesi ülkeler de denemelere katılmak için ilgi gösterdi. IFAB onay verirse gelecek yıl FVS kullanan daha fazla turnuva gerçekleşebilir.” şeklinde konuştu.

İTİRAZ HAKKI GELİYOR

Ayrıca Collina, “FVS’nin VAR olmadığını belirtmek çok önemli. FVS, VAR’ın sağladığı her şeyi sunmaz; örneğin ofsayt incelemesi yapılmaz. FVS, 4-5 kamera kullanılarak çalışacak şekilde tasarlandı.” açıklamasında bulundu.

Sistem Nasıl Çalışıyor? FIFA, mayıs ayında FVS’nin ilk denemelerini gerçekleştirdi. VAR’da olduğu gibi pozisyonlar incelenirken, FVS sisteminde teknik direktörlere maç boyunca iki kez itiraz etme hakkı tanınıyor. Gol, penaltı, kırmızı kart ve kartın yanlış oyuncuya gösterilmesi gibi durumlarda itiraz hakkı yalnızca teknik direktörler tarafından kullanılabilecek.