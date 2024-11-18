VAR'da yeni sistem! Teknik direktör kararı faktörü

18 Kasım 2024 19:21 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:25

FIFA ihtiyaçları dinleyerek yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Hakem destek sistemi denilen FVB yöntemiyle nihai kararlara takımların teknik direktörleri de dahil ediliyor ve sistem basitleştiriliyor.

Futbola devrim gibi gelen teknolojilerden birisi olan VAR​ uygulamasına yeni alternatifler aranıyor. VAR'dan farklı olarak FVS, pozisyonları analiz etmek için 4 yada 5 kamera kullanacak ve VAR hakemine bağlılığı ortadan kaldırmayı hedefleniyor.

YENİ KURALLAR GELİYOR

Sistem kapsamında teknik direktörlere maç başına iki kez inceleme talep hakkı tanınacak.

Burada önemli olan nokta teknik direktörün talep etmesi durumunda maçın hakeminin pozisyonu izleme zorunluluğu olması. Yani hakemin VAR'a gidip gitmeme yönündeki takdir hakkı ortadan kalkacak. Eski sistemden farkı ise bu hakların kısıtlı olması ve oyunun sık sık kesilmemesi.

FIFA, FVS'yi uluslararası turnuvalarda test etmek ve 2025 yılında dünya çapında kullanımını genişletmek istiyor. FIFA'nın sisteme onay vermesinin ardından sistem Uluslararası Futbol​ Birliği Kurulu'na sunulacak.