Ve Icardi transferini duyurdular! Galatasaray'ı yıkan haber

29 Ekim 2024 15:23 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:10

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, bir yandan da ara transfer dönemine odaklanırken, taraftarları üzen bir haber geldi. Takımın yıldızı ve taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezon sonu takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, yeni adresi de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Icardi ile ilgili çıkan haber gündeme oturdu.

Galatasaray'ın 2 şampiyonluğunda da büyük katkısı olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Meksika basını Arjantinli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olduğu belirtirken, yeni adresini de duyurdu.

ICARDI HAKKINDA OLAY İDDİA!

Soyfutbol.com'da yer alan habere göre; Meksika Ligi takımlarından Monterrey, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Monterrey'in, gelecek yaz oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Ayrıca Monterrey takımın teknik direktörlüğünü yapan Martin Demichelis'in, Icardi ile yakın arkadaş olduğu ve bu durumun transferde büyük rol oynayabileceği aktarıldı.