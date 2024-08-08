Son dakika | Ferdi Kadıoğlu Brighton'da! Fenerbahçe rekor transfer teklifini kabul etti

08 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:27

Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği oyunla da değerine değer kattı.

24 yaşındaki yıldız oyuncu İngiltere'ye transfer oluyor.

BRİGHTON'DAN GELEN TEKLİF KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun da isteğiyle Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda tutacaklarını söylemişti. O astronomik teklif geldi.

Fenerbahçe yönetimi, milli yıldızın Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle Brighton'dan gelen teklifi kabul etti.

35 MİLYON EURO BONSERVİS + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ajansspor'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi karşılığında Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

İMZA İÇİN İNGİLTERE'YE GİDECEK!

Transferin tamamlanması için küçük detayların kaldığı ve bu işlerin tamamlanmasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun resmi sözleşmeye imza atmak için İngiltere'ye gideceği ifade edildi.

FERDİ KADIOĞLU REKOR BONSERVİSLE TARİHE GEÇECEK!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle sattığı Sacha Boey rekor kırarak Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu olmuştu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bu transferle Sacha Boey'in rekorunu kırarak tarihe geçecek.

51 MAÇTA 3 GOL-5 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ferdi, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 3 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.