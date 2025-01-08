Vedat Milor daha önce de bunu yaptı! Konu Fenerbahçe olunca bambaşka biri oluyor

08 Ocak 2025 11:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:36

Fenerbahçe'nin kayırıldığını ima eden ünlü gurme Vedat Milor, Galatasaray'ın ise doğramak istediğini iddia edince sarı-lacivertli taraftarlar ayağa kaldı. Ancak bu, Galatasaray Liseli Milor'un ilk vukuatı değil. Ünlü gurme daha önce Fenerbahçe için şike göndermesi yapmış ve şimşekleri üzerine çekmişti. İşte detaylar...

Vedat Milor neden görüntülenmek istemediğini açıkladı! El titremesi rahatsızlığıyla ilgili konuştu: Ünlü gurme parkinson mu?

Vedat Milor neden görüntülenmek istemediğini açıkladı! El titremesi rahatsızlığıyla ilgili konuştu: Ünlü gurme parkinson mu?

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor​, futbol dünyasını karıştıran açıklamalarıyla gündeme oturdu. Fanatik Galatasaraylılığı ile bilinen Milor konuk olduğu bir TV programında Fenerbahçe'nin kollandığı iması ile sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.

"GALATASARAY'I DOĞRAMAYA ÇALIŞIYORLAR!"

Programda bu sezon Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı sorusu yöneltilen Milor, Fenerbahçe​'yi ima ederek, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray​'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"Adını söylemediğiniz takım da Galatasaray'ın kayrıldığını söylüyor" yorumu üzerine Milor "Herkes her şeyi söyleyebilir ama göz var izan var" diye konuştu.

"İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR"

Sunucunun "Siz fanatizm düzeyinde Galatasaraylısınız" şeklindeki yorumu üzerine Milor, "E tabii. Galatasaray lisesine gittim... Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim, dediğim gibi. Çünkü adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında, hem federasyonda, hem toplumda... Adını söylemeyeceğim..." ifadelerini kullandı.

Vedat Milor, bu yorumlarının ardından Fenerbahçeli taraftarların büyük hışmına uğradı. Milor'un resmi sosyal medya hesaplarını adeta bombardımana tutan sarı-lacivertli futbolseverler, ünlü gastronomi uzmanını fanatiklik yapmakla ve doğruları söylememekle suçladı.

"ŞİKEBAHÇE" İFADESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Milor'un geçtiğimiz sezon da Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkaran bir yorumu tekrardan gündeme taşındı. Galatasaray’ın mayıs ayında ilan ettiği şampiyonluğunu, kendi hesabından paylaştığı bir video ile kutlayan Milor, Fenerbahçe’yi federasyon ve hakemlerin ittirip ittirip son haftaya getirdiği yorumunu yapmıştı.

Kendisini eleştiren bir Fenerbahçeli kullanıcının “Haram ve şikeyle gelen bir şampiyonluk kutlanmaz. Unfollow (Engel)" diye yazması üzerine Milor, "Şikebahçe tescilli" ifadeleriyle yanıt verince Fenerbahçe taraftarların sert tepkisiyle karşılaşmıştı.