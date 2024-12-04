Vedat Muriqi gol attı ama Barcelona'nın intikamı acı oldu! 

04 Aralık 2024 08:07 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:10

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Mallorca'nın konuğu oldu. Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin gol atarak skoru eşitlediği maçta Katalanlar rakibine gol yağdırdı.

İspanya futbol liginde (LaLiga) oynanan 16. hafta karşılaşmasında lider Barcelona​, Mallorca​'yı deplasmanda 5-1 mağlup etti ve takipçisi Real Madrid​'in önünde maç fazlasıyla zirvedeki yerini korudu.

İKİNCİ YARI FİLM KOPTU

Barcelona maçın 12. dakikasında Ferran Torres ile öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 43. dakikada bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 biterken ikinci yarıda adeta Barça fırtınası esti.

56'da kazanılan penaltıda Raphinha ile yeniden öne geçen Katalan ekibi, 74'te aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı. 79'da Frankie de Jong ve 84'te Pau Victor ile 2 gol daha bulan Barcelona sahadan 5-1'lik farkla galibiyetle ayrıldı.

MALLORCA'NIN SERİSİ BİTTİ

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye çıkardı ve 2 maç fazlasıyla Real Madrid'in 4 puan önünde liderliğini korudu. Mallorca ise 24 puanla 6. sırada kaldı. Ev sahibi ekibin iki maçlık kazanma serisi de son buldu.

Barcelona, LaLiga​'nın 17. haftasında Real Betis'e, Mallorca ise Celta Vigo'ya konuk olacak.