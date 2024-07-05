Veli Kavlak yeniden Beşiktaş'ta!

05 Temmuz 2024 19:31 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:41

Beşiktaş, U-19 teknik direktörlüğüne eski futbolcusu Veli Kavlak'ın getirildiğini duyurdu. Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş U-19 Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2011- 2017 yılları arasında formamızı terleten eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldiği Veli Kavlak’a görevinde başarılar diledi.

YENİ TAKIMIYLA TANIŞTI

Daha sonra Veli Kavlak, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş U-19 Takımımızın teknik ekibi ve sporcularıyla tanışma toplantısında bir araya gelip sohbet etti."