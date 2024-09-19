Victor Osimhen, Efe Akman'a yapılan yoruma verdiği cevapla taraftarları mest etti!

19 Eylül 2024 14:39 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:50

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Efe Akman ile girdiği ikili mücadeleye dair fotoğrafa yapılan yoruma verdiği cevap gündem oldu. Osimhen, genç takım arkadaşını savunarak verdiği yanıtla taraftarları mest etti. İşte detaylar...

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe​ ile Kadıköy'de oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Instagram hesabından önceki gün yapılan paylaşımda Osimhen'in antrenmanda genç futbolcu Efe Akman ile girdiği ikili mücadelenin fotoğrafına da yer verildi.

OMERUO'DAN YORUM: "O BİR AKADEMİ OYUNCUSU MU?"

Osimhen'in Efe Akman ile olan fotoğrafına yıldız futbolcunun Kasımpaşa forması giyen vatandaşı Kenneth Omeruo'dan yorum geldi.

Omeruo yorumunda Efe Akman'ı kastederek "Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?" diye yazdı.

OSİMHEN: "O BİR ASLAN, NASIL FUTBOL OYNAYACAĞINI BİLİYOR"

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Omerou'nun yorumuna "O bir aslan, nasıl futbol oynayacağını biliyor." yanıtını verdi.

İkilinin bu yorumları beğeni yağmuruna tutuldu.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU

Osimhen'in takımı ve gençleri sahiplenişi sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. Şimdiden taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü bu hareketiyle büyük beğeni topladı.

DERBİDE GALATASARAY'IN GOL UMUDU OLACAK

Galatasaray formasıyla ilk maçında Çaykur Rizespor karşısında çıkan Victor Osimhen​, Gaziantep FK mücadelesinde erteleme maçı olduğu için kurallar gereği forma giyememişti.

Fenerbahçe karşısında yeniden takımdaki yerini alacak olan Nijeryalı yıldız, Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının derbi maçtaki en önemli gol kozu olacak.