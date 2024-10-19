19 Ekim 2024 22:20 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:22

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Antalyaspor maçından sonra konuştu.

Süper Lig​'in 9. haftasında Antalyaspor​ deplasmanından 3-0 galip ayrılan Galatasaray​'da Victor Osimhen​ açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Nijeryalı forvet, "İnanılmaz bir gol​ attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik" dedi.

Ofsayt nedeniyle iptal edilen golünün hatırlatılmasının ardından Victor Osimhen, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı" şeklinde konuştu.

90+2'nci dakikada attığı gole dikkat çeken Victor Osimhen, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın" ifadelerini kullandı.