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Victor Osimhen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 23:55 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:56
Victor Osimhen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! &#039;Hayal kırıklığına uğradım&#039;

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig​'in 7. hafta maçında Galatasaray​ ile Kasımpaşa​ karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın Nijeryalı​ golcü futbolcusu Victor Osimhen​, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Taraftara mesaj gönderen Victor Osimhen, "Bugünkü maçta verdiğiniz destek büyük bir onurdu ama maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım. Takım olarak daha güçlü olacağız. Sevgili Galatasaraylılar, desteğiniz bizim için dünyalara bedel, hepinizi gururlandırmak için mücadeleyi bırakmayacağız. Desteğiniz için teşekkür ederim. Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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