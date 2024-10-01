Victor Osimhen'in durumu belli oldu: Galatasaraylıları üzen haber!

01 Ekim 2024 18:55 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 19:09

Galatasaray SK, Kasımpaşa maçında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in tedavisine başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun son durumu paylaşıldı...

Galatasaray​'da Victor Osimhen’ın durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcu Victor Osimhen’in tedavisine başlandığı bildirildi.

TEDAVİSİ BAŞLADI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa​ karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." denildi.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR!

Victor Osimhen​'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa Ligi'nde oynanacak Rīgas FS ve Trendyol Süper Lig'de oynanacak Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız golcünün milli ara dönüşü ligde Antalyaspor'la oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.