Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzere!

08 Eylül 2024 19:27 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:39

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar transferi için Hatayspor ile yapmış olduğu görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un yeni sezonda takımın kadrosunda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu. TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı. BEŞİKTAŞ KARNESİ Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maçta görev alan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist üretti. İlgili Haberler Aaron Bounpendza Mısır takımı Zamalek'e transfer oldu! MXGP Türkiye'yi Jorge Prado kazandı!