Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzere!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Eylül 2024 19:27 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:39
Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar transferi için Hatayspor ile yapmış olduğu görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un yeni sezonda takımın kadrosunda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maçta görev alan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com