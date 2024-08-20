Vincenzo Montella, Beşiktaş'a ziyarette bulundu!

20 Ağustos 2024 18:10 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:18

Montella, Mourinho'yu ziyaret etti!

Montella, Mourinho'yu ziyaret etti!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş kulübüne ziyarette bulunurken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan yıldız golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Montella geçtiğimiz gün ise Fenerbahçe tesislerini ziyaret ederken Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile bir araya gelmişti.