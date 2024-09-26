Vincenzo Montella, Eyüpspor'u ziyaret etti!

26 Eylül 2024 18:31 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:36

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kulüp ziyaretine devam ediyor. Bu sefer İstanbul takımı Eyüpspor'a giden İtalyan teknik adam Arda Turan ile kısa toplantı gerçekleştirdi.

Ay-Yıldızlı takımın Teknik Direktörü Vincenzo Montella​, Arda Turan​'ın başında olduğu İstanbul​ temsilcisinin konuğu oldu.

A Milli Takım​ Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig takımlarına yaptığı ziyaretler kapsamında bugün ekibiyle beraber Eyüpspor​'un misafiri oldu.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre İtalyan teknik adam, yardımcıları Daniele Russo ve Pierpaolo Polino ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşliğinde Eyüpspor'un Kemerburgaz'da yer alan tesislerini ziyaret etti.

Montella ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın görüşmesinde Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş ve Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan da yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolu ile milli takıma ilişkin yapılan sohbet son derece samimi bir havada geçerken Montella ve yardımcıları daha sonra takımın antrenmanının tamamını izledi." denildi.