Vincenzo Montella'dan Cenk Tosun kararı

01 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:08

EURO 2024 son 16 turunda yarın Avusturya ile çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek olan A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği ilk 11 için farklı alternatifler deniyor.

BARIŞ İLE ARDA YER DEĞİŞİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Montella, Çekya maçında sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor.

İtalyan hocanın, Barış'ı daha etkili olduğu sağ kanada çekip Arda'yı merkeze alma planları yaptığı belirtildi.

Santrfor tercihinin de iki oyuncuya verilecek role göre şekilleneceği ifade edildi.

CENK TOSUN KULÜBEYE YAKIN

Ay-Yıldızlı takımda Çekya maçında galibiyet golünü atan Cenk Tosun'un ilk 11 için forma beklediği ancak Montella'nın tecrübeli ismi yine yedek başlatmaya daha yakın olduğu kaydedildi.

Cenk'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

ORTA SAHAYA ÇİFT ÖN LİBERO FORMÜLÜ

Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak edilirken teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği ifade edildi.

Montella'nın Avusturya'ya karşı orta sahayı güçlü tutmak istediği ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi.

Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in yan yana oynayacağı, bu ikiliyle rakibe karşı direnç koyma çabası içinde olunacağı vurgulandı.