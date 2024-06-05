Volkan Demirel'den Mourinho sözleri! Reklam...

05 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:25

Fenerbahçe tarihine damga vuran eski kaleci ve şimdilerin genç teknik direktörü Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Demirel, Mourinho'nun çok büyük bir ismi olduğunu belirterek "İsim olarak çok büyük bir isim. En ufak bir çocuğa bile sorsanız Mourinho ismini herkes biliyor" dedi.

"DOĞRU PLANLAMA" VURGUSU

Mourinho'nun gelişinin Türkiye için reklam olarak karşılığının çok büyük olduğunu ancak süreci görmeden yorum yapmanın yanlış olacağını ifade etti. Portekizli çalıştırıcı için "İnşallah başarılı olur" temennisinde bulunan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho'nun gelmesine mutlu oluyor insanlar, çünkü herkes bir başarı, bir hedef bekliyor. Bu hedefe götürülebilecek bir isim mi, evet. Ama Türkiye, şartlar... İsminiz ne olursa olsun doğru planlamayla hareket edilirse zaten başarı kaçınılmaz oluyor. İnşallah da düşündükleri gibi bir sezon olur" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE HAYATIMI BORÇLUYUM"

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlediği gün eşi ile birlikte motosikletle Kadıköy'den geçerken sarı-lacivertli taraftarların arasında kaldığı anlardan da bahseden Volkan Demirel, "Ben motor sevdalısı bir insanım. Seviyoruz eşimle beraber motorla gezmeyi. O kaskı korunma amacıyla takmıştık tamamen. O gün açıkçası unuttum, marinadaydık. Böyle bir kutlama olduğunu biliyordum ama o an aklımdan çıkmış. Girmiş bulunduk ama girince de taraftarlar tanıdı. Kaskla bile tanınıyorum. Bence buradan bakmak lazım olaya. Bunlar benim adıma çok mutluluk verici şeyler. Benim büyüdüğüm yer. Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum. O yüzden onların beni kaskla bile tanıması çok büyük mutluluk" dedi.