Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

11 Ağustos 2024 16:38 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:41

Trendyol Süper Lig'de 2022-23 sezonuna iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Hatayspor'da Volkan Demirel görevinden istifa etmişti.

VOLKAN DEMİREL'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma ve cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla start aldı. 42 yaşındaki Volkan Demirel'in de yeni adresi belli oldu.

TELEVİZYONDA YORUMCULUK YAPACAK

TV100 kanalı Spor Yayınları Koordinatörü olan Ersin Düzen, Volkan Demirel'in her hafta cumartesi - pazar gecesi Süper Lig karşılaşmalarını yorumlayacağını duyurdu.

TÜMER METİN VE ÜMİT KARAN İLE YAYINA ÇIKACAK

Ersin Düzen, iki eski milli futbolcu Tümer Metin ve Ümit Karan'ın da cumartesi - pazar akşamları Volkan Demirel ile birlikte yorumcu olarak TV100 ekranlarında yer alacağını da açıkladı.