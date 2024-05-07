Volkan Demirel'in yeni takımı için sürpriz iddia
Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'daki görevinden istifa eden Volkan Demirel'in sezon sonunda bir başka Süper Lig ekibinin başına geçeceği öne sürüldü.
2022 yazında Hatayspor'un başına geçen ve 6 Şubat depremleri sırasında ve sonrasında gösterdiği çabayla Hataylıların gönlünde taht kuran Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde Hatayspor'daki görevinden istifa etmişti.
Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor.
ANTALYASPOR İDDİASI
Akşam'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın sezon sonunda ayrılacağını açıkladığı Antalyaspor'da yeni teknik direktör için en büyük aday Volkan Demirel...
Kulüpte yönetimin büyük bir bölümünün teknik direktörlüğe 42 yaşındaki çalıştırıcıyı istediği ifade edildi.
HATAYSPOR İLE 55 MAÇA ÇIKTI
Volkan Demirel, Hatayspor'un başında 2 sezonda toplam 55 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmalardan 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet alan 42 yaşındaki genç çalıştırıcı, maç başına 1.16 puan ortalaması yakaladı.