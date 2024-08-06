West Ham United, Guido Rodriguez'i transfer etti!

06 Ağustos 2024 20:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:38

Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Premier Lig takımı West Ham United, orta saha pozisyonunu Guido Rodríguez ile güçlendirdi. Real Betis ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta sahanın transferi resmen duyuruldu.

River Plate altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu Guido Rodríguez daha sonra Club Tijuana, Club America ve Real Betis'te oynadı. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

SEZON KARNESİ

Guido Rodriguez, geçen sezonu LaLiga takımı Real Betis formasıyla tamamladı. Çıktığı 29 maçta 2 gol 1 asistlik katkı verebildi.