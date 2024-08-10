Wilfried Zaha İngiltere'ye dönüyor! Galatasaray'ın kazanacağı ücret belli oldu

10 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:15

Trio ekibi pozisyonları yorumladı: Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Penaltı kararı doğru mu?

Trio ekibi pozisyonları yorumladı: Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Penaltı kararı doğru mu?

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor.

Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde maça kulübede başlayan ve 75. dakikada oyuna dahil olan Zaha karşılaşmanın ardından ayrılık kararı almıştı.

İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig'e dönmek isteyen ve eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile görüşen Wilfried Zaha'nın yeni takımı büyük oranda belli oldu.

LEİCESTER CİTY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah'ın haberine göre; Wilfried Zaha, Leicester City ile her konuda anlaşma sağladı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlıyor.

MAAŞININ TAMAMI KARŞILANACAK

Habere göre, Wilfried Zaha'nın 8.8 milyon euroluk yıllık maliyetinin tamamını Leicester City karşılayacak.

OKAN BURUK DA DUYURMUŞTU

Okan Buruk yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını söylemişti.

TARAFTARLA ATIŞTI!

Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada bir taraftarla atışması da dikkat çekmişti. Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi.

Zaha'nın bu hareketi kısa sürede gündem oldu.

42 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.