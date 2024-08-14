Wilfried Zaha transferi iptal mi oldu? Leicester City'den kafa karıştıran hamle!

14 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:32

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara mesaj: "Biz birlik olursak ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara mesaj: "Biz birlik olursak ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar"

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leicester City, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'nın transferi için uğraşlarını sürdürüyor.

Zaha'nın yanı sıra transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi, bir transferi daha bitiriyor.

LEICESTER CITY'DEN ADAM HLOZEK HAMLESİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Leicester City, Bayer Leverkusen'den Adam Hlozek'i kiralıyor.

Habere göre; Premier Lig ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna katacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 20 MİLYON EURO

Adam Hlozek'in opsiyonunun 20 milyon euro olacağı belirtilirken, Leicester'ın küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonu devreye gireceği ifade edildi.

SOL KANATTA FORMA GİYİYOR

Bayer Leverkusen, Adam Hlozek'i 2022-23 sezonu başında Sparta Prag'tan 13 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Forvet arkasında görev alan 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve forvet bölgelerinde de forma giyebiliyor.

ZAHA TRANSFERİ İPTAL Mİ OLDU?

Leicester City, Galatasaray'dan Wilfried Zaha transferi için de uğraşlarını sürdürüyor.

Adam Hlozek hamlesi Zaha'nın transferinin iptal olduğu şeklinde yorumlansa da İngiliz ekibi maaş ve vergi sorunlarını çözerek bu transferi noktalamak istiyor.

Zaha da daha önce İngiltere'ye geri dönmek istediğini açıklamıştı.