Wilfried Zaha transferi sarpa sardı! Leicester'dan Galatasaray'a maaş şartı

16 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:27

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray'da Wilfried Zaha transferi sarpa sardı.

Takımdan ayrılma kararı alan ve İngiltere Premier Lig ekipleriyle görüşmelerde bulunan Zaha'nın maaşı transferin çıkmaza girmesine neden oldu.

İNGİLTERE'DEKİ VERGİ SİSTEMİ TRANSFERE ENGEL ÇIKARDI!

Galatasaray'a yıllık maliyeti 8.8 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın İngiltere'de bu maaşı alabilmesi için kulüplerin oyuncuya vergiler dahil 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ GALATASARAY KARŞILAYABİLİR

Sabah'ın haberine göre; Wilfried Zaha en ciddi şekilde ilgilenen Leicester City, oyuncunun transferi için Galatasaray'a şart koştu.

Leicester, Galatasaray'ın Zaha'nın maaşının bir kısmını karşılaması halinde transferin gerçekleşebileceğini bildirdi.

CRYSTAL PALACE DA MALİYETE TAKILDI

Leicester'ın dışında yıldız oyuncuyla görüşen bir diğer takım olan Crystal Palace da maliyet engeline takılıp masadan kalktı.

İngiliz ekibinin bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında gösterilen 31 yaşındaki Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan Zaha 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.