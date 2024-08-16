Wilson Odobert, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:37
Londra ekibi Tottenham, Burnley'den Wilson Odobert'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tottenham, hücum hattını Wilson Odobert'le güçlendirdi.
Londra takımı yaptığı açıklamada 19 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Tottenham'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
Kaynak: tgrthaber.com