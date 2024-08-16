Wilson Odobert, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

16 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:37

Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme imzaladı! 10 numarayı kaptı

Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme imzaladı! 10 numarayı kaptı

Tottenham, hücum hattını Wilson Odobert'le güçlendirdi.

Londra takımı yaptığı açıklamada 19 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Tottenham'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.