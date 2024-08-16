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Wilson Odobert, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:37
Wilson Odobert, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Londra ekibi Tottenham, Burnley'den Wilson Odobert'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tottenham, hücum hattını Wilson Odobert'le güçlendirdi.

Londra takımı yaptığı açıklamada 19 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Tottenham'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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