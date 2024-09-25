Wojciech Szczesny, Barcelona için emeklilik kararını iptal ediyor!

25 Eylül 2024 19:24 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:29

Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanarak sezonu kapatmasından dolayı Katalan ekibine katılmaya hazırlanıyor. Sezon başında Juventus'tan ayrılarak emeklilik kararı alan Szczesny, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

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LaLiga devi Barcelona, Alman file bekçisi ter Stegen'in sakatlanması sonrası geçen ay emeklilik kararı alan Polonyalı kaleci Szczesny ile görüşüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Villarreal karşılaşmasında sakatlanan ve patellar tendonunu koparan Ter Stegen'nin sezonu kapatması nedeniyle Barcelona'nın elinde A takım kalecisi olarak yalnızca Inaki Pena kaldı. Katalan ekibin kaleye acil bir transfer yapmak istediği belirtilen haberde, bu yaz futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile temasa geçti.

Kulübü olmayan ve serbest oyuncu statüsünde bulunduğu için transferin gerçekleşmesi durumunda Polonyalı kaleci Szczesny takıma direkt katılabilecek. 34 yaşındaki kaleci son olarak İtalya Serie A takımı Juventus formasını terletmişti.