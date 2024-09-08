Wydad Casablanca, M'Baye Niang'ı transfer etti!

08 Eylül 2024 21:20 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:33

Bir dönem Adana Demirspor forması ile Trendyol Süper Lig'de izlediğimiz golcü futbolcu M'Baye Niang Serie A takımı Empoli'den Wydad Casablanca'ya transfer oldu.