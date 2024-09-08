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Wydad Casablanca, M'Baye Niang'ı transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Eylül 2024 21:20 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:33
Wydad Casablanca, M&#039;Baye Niang&#039;ı transfer etti!

Bir dönem Adana Demirspor forması ile Trendyol Süper Lig'de izlediğimiz golcü futbolcu M'Baye Niang Serie A takımı Empoli'den Wydad Casablanca'ya transfer oldu.

Fas temsilcisi Wydad Casablanca, son olarak Empoli forması giyen M'Baye Niang ile anlaşma sağladı. Wydad Casablanca, M'Baye Niang ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Niang daha önce Adana Demirspor forması ile Türkiye liginde forma giyerken 20 maçta 8 gol atmıştı.

Adana Demirspor'da ayrılık iddiası:

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Kaynak: tgrthaber.com
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