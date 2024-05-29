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Xavi ile yollarını ayıran Barcelona yeni hocasını duyurdu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 14:49 - Güncelleme : 29 May 2024 14:50
Xavi ile yollarını ayıran Barcelona yeni hocasını duyurdu!

İspanyol ekibi Barcelona'da Xavi dönemi resmen sona erdi. Katalan devi ayrılığın ardından yeni hocasını da resmen açıkladı.

İspanya La Liga devi Barcelona, Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Efsane oyuncusuyla vedalaşan Katalan temsilcisi, yeni hocasını da hemen duyurdu.

Xavi ile yollarını ayıran Barcelona yeni hocasını duyurdu! - 1. Resim

XAVİ'NİN YERİNE HANSİ FLİCK

Katalan temsilcisini yeni sezonda Alman teknik adam Hansi Flick çalıştıracak.

Katalan devi Hansi Flick'i resmen duyurdu. Alman hocayla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona'dan yapılan paylaşımda "Bu bizim anımız, Flick burada" ifadeleri kullanıldı.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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