Xavi ile yollarını ayıran Barcelona yeni hocasını duyurdu!

29 May 2024 14:49 - Güncelleme : 29 May 2024 14:50

İspanya La Liga devi Barcelona, Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Efsane oyuncusuyla vedalaşan Katalan temsilcisi, yeni hocasını da hemen duyurdu.

XAVİ'NİN YERİNE HANSİ FLİCK

Katalan temsilcisini yeni sezonda Alman teknik adam Hansi Flick çalıştıracak.

Katalan devi Hansi Flick'i resmen duyurdu. Alman hocayla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona'dan yapılan paylaşımda "Bu bizim anımız, Flick burada" ifadeleri kullanıldı.