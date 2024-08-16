16 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:19

İsviçre milli takımın yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri eski takımı Basel'e transfer oldu.

MLS takımlarından Chicago Fire ile yollarını ayıran kanat futbolcu Xherdan Shaqiri, altyapısından yetiştiği Basel'e geri döndü. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"FUTBOLA BASEL'DE BAŞLADIM"

Shaqiri, imza töreninde yaptığı açıklamada "FC Basel'e dönebildiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri bu kulübe ve bölgeye, taraftar ve futbolcu olarak derin bir bağlılığım var. Futbol eğitimimi Basel'de tamamladım ve ardından uluslararası kariyerime başlayabildim. Şimdi Basel ile tekrar atak yapmak istiyorum ve taraftarlarımızı tekrar St. Jakob-Park'ta göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

12 YIL ARADAN SONRA TEKRAR BASEL'DE

Xherdan Shaqiri, 2012 yılında Basel'den ayrıldıktan sonra Alman devi Bayern Münih ve sırasıyla Inter, Stoke City, Liverpool, Lyon ve son olarak Chicago Fire formalarını terletmişti.

SEZON KARNESİ

Shaqiri, geçen sezon MLS'te 12 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 1 asistlik skor katkısı sağladı.