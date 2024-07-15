Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

15 Temmuz 2024 18:22 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:28

Amerika'nın Chicago Fire takımında forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

Futbol kariyerine Amerika'da devam eden Xherdan Shaqiri, son olarak EURO 2024'te formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'na veda etti.

Kosova asıllı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi turnuva, birçok gol, İsviçre Milli Takımı'yla geçirdiğim 14 yıl ve unutulmaz anlar. Artık milli takıma veda etme zamanı geldi. Harika anılar kaldı ve hepinize şunu söylüyorum: Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Shaqiri, MLS takımlarından Chicago Fire'da forma giyiyor.