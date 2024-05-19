Ya düğün ya düğüm! Galatasaray şampiyonluk için Fenerbahçe'yi konuk ediyor

19 May 2024 17:01 - Güncelleme : 19 May 2024 17:03

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Rams Park’ta ağırlıyor.

Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.

19.05.2024 17:02z

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek.

GALATASARAY İÇ SAHADA PUAN KAYBETMEDİ!

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı Futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı.

Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.