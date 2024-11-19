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Yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor! İlk deneme derbide

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Akşam
19 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:34
Yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor! İlk deneme derbide

Süper Lig’de son dönemde artan hakem kararlarına yönelik eleştiriler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), radikal bir adım atarak yabancı VAR hakemi uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. İlk uygulama, 7 Aralık’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yapılacak.

Hakem kararları, Süper Lig’in gündeminden düşmüyor. Kulüp yöneticilerinin artan şikayetleri, TFF’yi harekete geçirdi. Beşiktaş​ Başkanı Hasan Arat’ın, TFF​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yaptığı ziyaretle hız kazanan süreçte, yabancı VAR hakemi talebi gündeme oturdu.

Yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor! İlk deneme derbide - 1. Resim

TÜM MAÇLARA YAYILABİLİR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 7 Aralık’taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yabancı VAR hakemi görev yapacak. Pilot uygulama olarak başlayan bu kararın, başarılı olması halinde ligin ikinci yarısında tüm maçları kapsaması bekleniyor. TFF’nin bu adımı, ligdeki hakem tartışmalarını azaltmayı hedefliyor.

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Kaynak: Akşam
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