Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

16 Ocak 2025 13:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:30

Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in ikinci yarısında devreye girmesi beklenen yabancı VAR uygulaması ile ilgili son durumu aktardı. Uygulamanın hangi maçlarda kullanılacağı sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in geride kalan ilk yarısında damga vuran hakem hataları sonrası yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi tartışmaları patlak vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) da kulüplerden gelen yoğun talebi dikkate alarak ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemlerinin maçlarda görev alacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından uygulamanın ligin ikinci yarısına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz​, yabancı VAR hakemleriyle ilgili gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YABANCI VAR UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NTV'ye konuşan Otyakmaz, Türk hakemlerine güvenmelerine rağmen son dönemlerdeki spekülasyonların ardından bu kararı aldıklarını belirterek "Hakemlerimizi biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

YABANCI VAR HAKEMLERİ HANGİ MAÇTA GÖREV ALACAK?

Yabancı VAR hakemlerinin hangi maçlarda görev alacağı yönündeki soruya da cevap veren Otyakmaz, ihtiyaca göre değerlendirme yapacaklarını belirterek "İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.