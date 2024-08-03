Yan Couto, Borussia Dortmund'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:38
Alman devi Borussia Dortmund, Manchester City'nin futbolcusu Yan Couto'yu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer etti.
Nuri Şahin'in yönettiği Borussia Dortmund, Premier Lig takımı Manchester City forması giyen sağ bek Yan Couto'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Alman takım, kiraladığı oyuncunun kalıcı transferi için Manchester City'ye 25 milyon Euro ödeyecek.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz iki sezonu İspanyol takım Girona'da kiralık olarak geçiren Yan Couto, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde çıktığı 39 maçta 2 gol 8 asistlik performans üretti.
Kaynak: tgrthaber.com